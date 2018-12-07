Познать себя: Путин вручил премии Русского географического общества

Показывать больше документальных фильмов об истории, географии и природе России призвал президент Владимир Путин на церемонии вручения премий Русского географического общества. По словам главы государства, подобные работы формируют национальную идентичность и помогают воспитывать молодое поколение. Премии вручались по семи номинациям, размер вознаграждения составляет 500 тыс. рублей.

В своем выступлении президент Владимир Путин поблагодарил номинантов за работу, которая позволяет гражданам России познавать себя.

— Примерно сто грантов Русское географическое общество выдает и только семь премий, — привел данные глава государства. — Но остальные делают тоже очень важную, интересную и полезную работу.

Премии Русского географического общества вручаются за экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научные исследования, фильмы и книги о России. Сумма вознаграждения — 500 тыс. рублей. Вручаются премии раз в два года.

Творческая и экспедиционная работа требует не только времени и увлеченности своим делом, но и мужества, сказал президент России. Владимир Путин особенно отметил фильм о камчатских медведях, который также получил награду.

В таких проектах чувствуется национальная идентичность, добавил российский лидер. По его словам, на подобных фильмах можно воспитывать молодое поколение.

— Единственное, о чем стоит пожалеть, — о том, что о результатах вашей работы и ваших коллег мы очень мало знаем. Работа проведена — надо шире это распространять, — обратился президент к представителям СМИ. — Надо вплетать это в сетку вещания, надо это показывать, это чрезвычайно интересно.

Президент наградил премией председателя Красноярского краевого отделения Русского географического общества Игоря Спириденко за проект «Борт Тюрикова. Возвращение». Это фильм про транспортировку в Красноярск с Таймыра потерпевшего крушение в 1947 году самолета Douglas C-47.

Лучшим образовательным проектом в области географии признан эколого-просветительский центр «Заповедники». В номинации «Научный проект» победил «Цифровой гербарий МГУ» — крупнейшая в России база данных по биоразнообразию.

Лучшим историко-культурным проектом стали «Затопленные святыни Мологского края» — исследование и трехмерное моделирование городов, сел и усадеб на дне Рыбинского водохранилища. Среди молодежных проектов победителем стал «Гудсёрфинг» — международное интернет-сообщество добровольцев.

Специальный приз жюри получил молодежный проект по сохранению затопленного храма-маяка в селе Крохино Вологодской области. Лучшим медиапроектом назван документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни». Награду в номинации «Лучший природоохранный проект» также получили «Чистые игры» — уборка природы от мусора в формате соревнований. Премия вручается также за фотоработы в рамках номинации «Самая красивая страна».