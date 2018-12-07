Путин рассказал о встрече с медведями

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на церемонии вручения премии Русского географического общества (РГО) рассказал о том, как встретил медведей во время путешествия по диким местам. Об этом 7 декабря сообщает RT.

Российский лидер отметил, что изучение флоры, стареющих лесов и, в частности, медведей, требует не только времени и увлеченности, но и мужества.

«Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться. А вот ребята жили там семь месяцев рядом с ними совсем», — рассказал Путин.

Он также добавил, что эта работа очень важна, так как является одним из элементов «национальной идентичности».

Премия Русского географического общества — одна из самых престижных российских наград, которой отмечаются выдающиеся экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научные исследования, фильмы и книги, открывающие людям Россию. Она вручается два раза в год, сумма приза составляет 500 тыс. рублей в каждой номинации.