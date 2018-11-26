Песков рассказал о географической грамотности россиян

Председатель Медиасовета Русского географического общества (РГО), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители России более грамотны в теме географии, чем люди на Западе.

При этом, по его словам, россиянам есть еще над чем работать и куда расти.

«По-прежнему географическая грамотность оставляет желать лучшего, что является залогом не менее активной работы РГО в будущем, потому что нам нужно будет эту грамотность подтягивать. С другой стороны, географическая грамотность в нашей стране существенно выше, чем географическая грамотность в подавляющем большинстве стран Европы и Северной Америки», — приводит слова Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос, участвовал ли он в географическом диктанте, Песков ответил, что не смог этого сделать из-за плотного рабочего графика.

«Я был в командировке служебной, поэтому не смог принять участие», — посетовал представитель Кремля.

11 ноября акция «Географический диктант» прошла в 99 странах мира, на более чем 3 тыс. площадках. Одной из главных площадок стал МГУ, в который проверить свои знания в географии пришли министр обороны РФ и президент РГО Сергей Шойгу, вице-президент РГО Николай Касимов, ректор учебного заведения Виктор Садовничий, космонавт Федор Юрчихин, олимпийские чемпионы Светлана Ишмуратова, Елена Слесаренко и Алексей Немов, а также звезды эстрады Родион Газманов, Диана Гурцкая, Михаил Галустян и другие артисты.