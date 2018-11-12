Карманные географические атласы выдали нахимовцам в Мурманске

Воспитанникам Нахимовского военно-морского училища в Мурманске выдали карманные географические атласы офицера. Они получили эти атласы после того, как написали «Географический диктант» 11 ноября.

Подарки будущим офицерам вручил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. По его словам, которые приводит ИА «Би-порт», нахимовцы должны уделить особое внимание изучению географии, поскольку эти знания жизненно необходимы каждому военному моряку.

Участие в международной просветительской акции «Географический диктант» приняли более 3 тыс. военнослужащих Северного флота. В общей сложности диктант написали любители географии из 80 стран. В этом году было зарегистрировано рекордное количество площадок для его проведения.