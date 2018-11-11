Прямой эфир

Космонавт с МКС обратился к участникам Географического диктанта

0
Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский космонавт Сергей Прокопьев, находящийся на Международной космической станции, обратился к участникам Географического диктанта. Он призвал их изучать Россию и пожелал удачи, сообщает «РИА Новости».

«Издревле люди с интересом смотрели в небо и мечтали попасть в космос. Я осуществил заветное желание и сейчас с восхищением смотрю на нашу голубую планету с орбиты. И всегда с замиранием сердца жду той минуты, когда буду пролетать над РФ», — сказал Прокопьев.

Космонавт отметил, что «красота и величие России из космоса потрясают воображение». По его мнению, на Географическом диктанте участники откроют для себя много нового.

В этом году диктант напишут в 99 странах мира более чем на 3 тыс. площадках. Главная площадка мероприятия на территории МГУ вместит 700 человек. Среди них также будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Географический диктант» стал международным
В России и 25 странах мира стартовал Географический диктант

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017