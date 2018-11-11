Космонавт с МКС обратился к участникам Географического диктанта

Российский космонавт Сергей Прокопьев, находящийся на Международной космической станции, обратился к участникам Географического диктанта. Он призвал их изучать Россию и пожелал удачи, сообщает «РИА Новости».

«Издревле люди с интересом смотрели в небо и мечтали попасть в космос. Я осуществил заветное желание и сейчас с восхищением смотрю на нашу голубую планету с орбиты. И всегда с замиранием сердца жду той минуты, когда буду пролетать над РФ», — сказал Прокопьев.

Космонавт отметил, что «красота и величие России из космоса потрясают воображение». По его мнению, на Географическом диктанте участники откроют для себя много нового.

В этом году диктант напишут в 99 странах мира более чем на 3 тыс. площадках. Главная площадка мероприятия на территории МГУ вместит 700 человек. Среди них также будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.