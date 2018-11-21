Первый «Казачий диктант» написали школьники Краснодарского края

В 73 школах Краснодарского края около 25 тыс. учеников написали «Казачий диктант». Региональная акция проходит впервые. Участники ответили на 20 вопросов об истории, культуре и наследии Кубанского казачьего войска.

По мнению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, цель проведения диктанта — не в оценке, а в том, чтобы познакомить детей с казачьими традициями и ценностями.

«Хорошие результаты станут дополнительным плюсом к портфолио — тем ребятам, кто наберет высшие баллы, будет вручен сертификат. Он также даст бонусы школьникам при поступлении в кубанские вузы, покажет, что подросток знает основы «казачьей науки», знаком с укладом предков», — цитируют «Кубанские новости» главу региона.

Всероссийский правовой диктант пройдет в Курске с 3 по 10 декабря. Его организовали Ассоциация юристов России, «Деловая Россия», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Диктант состоит из двух этапов.