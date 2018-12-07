Икону князя Михаила Тверского передали в дар Севастополю

В Севастополе торжественно отметили 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского. Одним из главных событий стала передача в дар городу-герою написанной в Твери иконы князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской.

«Память о жизни и деяниях святого благоверного князя бережно хранится в Тверской области, в стране и во всем православном мире. В Твери воссоздается заложенный Михаилом Ярославичем Спасо-Преображенский собор — духовный символ Верхневолжья. Его именем названа одна из центральных площадей областной столицы», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, передают Тверские ведомости.

В будущем по мотивам событий последних дней будет создан фильм об исторических связях Тверского края и Севастополя. В Твери основные торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской прошли 5 декабря. Напомним, 22 декабря 1317 года у села Бортенево его войско нанесло поражение объединенным войскам Юрия Даниловича Московского и ордынского военачальника Кавгадыя. В 1318 году Михаила Ярославича вызвали в орду и казнили 5 декабря 1318 года.