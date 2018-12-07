Прямой эфир

Икону князя Михаила Тверского передали в дар Севастополю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Севастополе торжественно отметили 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского. Одним из главных событий стала передача в дар городу-герою написанной в Твери иконы князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской.

«Память о жизни и деяниях святого благоверного князя бережно хранится в Тверской области, в стране и во всем православном мире. В Твери воссоздается заложенный Михаилом Ярославичем Спасо-Преображенский собор — духовный символ Верхневолжья. Его именем названа одна из центральных площадей областной столицы», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, передают Тверские ведомости.

В будущем по мотивам событий последних дней будет создан фильм об исторических связях Тверского края и Севастополя. В Твери основные торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской прошли 5 декабря. Напомним, 22 декабря 1317 года у села Бортенево его войско нанесло поражение объединенным войскам Юрия Даниловича Московского и ордынского военачальника Кавгадыя. В 1318 году Михаила Ярославича вызвали в орду и казнили 5 декабря 1318 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Советскую площадь в Твери переименовали в площадь Михаила Тверского
Ковчег с мощами Михаила Тверского прибыл в Тверскую область

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017