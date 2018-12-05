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Советскую площадь в Твери переименовали в площадь Михаила Тверского

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В Твери состоялась торжественная церемония переименования Советской площади в площадь Михаила Тверского. Решение о переименовании Советской площади было принято 2 ноября на заседании Тверской городской думы.

Мероприятие переименования стало одним из центральных, посвященных 700-летию подвига покровителя Тверской земли — благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления его супруги, святой благоверной Анны Кашинской.

Памятные мероприятия в честь покровителя Тверской земли проходят в области с 3 по 5 декабря. 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал тверскому духовенству ковчег с частицей мощей святого. Мощи святого благоверного князя Михаила Тверского покоились в Спасо-Преображенском соборе долгое время, пока в 1930-е годы он не был разрушен. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

5 декабря в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе состоялась Божественная литургия. Также в завершающий день состоится открытие выставки «Дом Святого Спаса», пленарное заседание международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие» и другие мероприятия.

Вечером в театре драмы состоится концерт с участием заслуженной артистки России Ольги Кормухиной, академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России» и других исполнителей.

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