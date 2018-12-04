Ковчег с мощами Михаила Тверского прибыл в Тверскую область

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник, 4 декабря, передал митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве ковчег с частицей мощей Михаила Тверского.

Утром во вторник патриарх Кирилл отслужил Божественную литургию в честь святого благоверного князя Михаила Тверского. Церемония собрала более 300 человек, богослужение посетили представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Тверской области в эти дни отмечают 700-летие подвига Михаила Тверского. 22 декабря 1317 года у села Бортенево его войско нанесло поражение объединенным войскам Юрия Даниловича Московского и ордынского военачальника Кавгадыя. В 1318 года Михаила Ярославича вызвали в Орду и казнили 5 декабря 1318 года, пишет «РИА Новости».

Ковчег с частицей мощей будут хранить в Воскресенском кафедральном соборе, а после завершения строительства и освящения Спасо-Преображенского собора будет передана туда.

Ранее во вторник стало известно, что показ фильмов в рамках православного фестиваля «Русское сердце» состоится в Твери и Калязине. Он приурочен к празднованию 700-летия подвига Великого князя Михаила Тверского. Фестиваль откроется 7 декабря.