Колокольню Николаевского собора в Тверской области отреставрируют

В Калязинском районе Тверской области планируют отреставрировать знаменитую колокольню Николаевского собора. Об этом стало известно сегодня, 29 ноября, на встрече губернатора области Игоря Рудени с ветеранским активом муниципалитета.

Как отметил губернатор, власти готовы отреставрировать колокольню за счет средств из областного бюджета. За счет федеральных средств была разработана проектно-сметная документация. Об этом пишут «Тверские ведомости».

В список работ планируют включить укрепление основания памятника и реставрацию внешних стен.

Также на встрече обсудили ремонт дорог, развитие туристического потенциала и привлечение молодых специалистов.