Участок трассы М-9 «Балтия» отремонтировали в Тверской области

В Тверской области отремонтировали 20 км трассы М-9 «Балтия» в Оленинском районе. Всего в в нормативное состояние привели 80 км дороги. Ремонтные работы затронули также Зубцовский, Нелидовский и Западнодвинский районы.

Проезжую часть покрыли новым износостойким щебеночно-мастичным асфальтобетоном, который отличается долговечность и трещиностойкостью. В ходе работ обочины привели в нормативное состояние, а на дорогу нанесли новую разметку термопластиком, пишут Тверские ведомости.

«Балтия» — автомобильная дорога федерального значения Москва – Волоколамск – государственная граница с Латвией, далее переходит в латвийскую автодорогу A12. Часть европейского маршрута E 22. Протяженность трассы — около 597 км.