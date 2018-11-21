Финансирование ремонта дорог вдвое увеличат в Ростовской области

Порядка 3,3 млрд рублей потратят на ремонт и содержание дорог в Ростовской области в 2019 году. Средства пойдут на трассы Ростовской, Шахтинской и Таганрогско агломераций.

Финансирование увеличивается в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». На выделенные средства планируется ремонт примерно 500 км автодорог. Количество участников программы увеличится с 18 муниципалитетов до 21. Об этом сообщает RostovGazeta.

В 2018 году на ремонт и содержание дорог по программе было потрачено около 1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что составлен рейтинг городов с лучшими и худшими дорогами. Лидерами исследования стали Тюмень, Набережные Челны и Москва, худшие оценки получили Саратов, Рязань и Владивосток.