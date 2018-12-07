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Спасенная Розенбаумом женщина рассказала о произошедшем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажирка самолета Москва–Симферополь Ольга Богданова, которой оказал первую помощь народный артист России Александр Розенбаум, рассказала о произошедшем.

По словам женщины, она живет с пороком сердца и ей нельзя сильно нервничать. Однако перед вылетом у нее произошла стрессовая ситуация — она опоздала на рейс и пришлось покупать новый билет на самолет. 

Пассажир рассказал, как Розенбаум на борту самолета спас жизнь женщине

«Когда пилот предупредил, что мы попадаем в зону турбулентности, у меня пошла вторая волна стресса, и на фоне еще той ситуации мне, наверное, и стало плохо», — рассказала Богданова журналистам РЕН ТВ.

Женщина не помнит, как Розенбаум начал оказывать ей медицинскую помощь, так как была без сознания. 

«Это мой спаситель. Я счастлива, что в тот момент он оказался на борту и смог всё оперативно сделать», — сказала Богданова. 

Разговор со спасенной женщиной проходил перед концертом Розенбаума, на который он сам ее пригласил. Она призналась, что раньше не была так близко знакома с творчеством музыканта, но теперь непременно это исправит.

Ранее 7 декабря Розенбаум сам рассказал о спасении пассажирки на борту самолета. По его словам, произошедшее — «вариант нормы для любого уважающего себя доктора».

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