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Розенбаум рассказал подробности спасения пассажирки в самолете

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Народный артист России, музыкант Александр Розенбаум рассказал о спасении пассажирки на борту самолета. По его словам, произошедшее — «вариант нормы для любого уважающего себя доктора».

«Люди имеют обыкновение заболевать, травмироваться. «Скорую» не всегда можно быстро вызвать, поэтому помощь — святая обязанность любого медика, который оказывается рядом», — написал музыкант в пятницу, 7 декабря, в Instagram.

Он отметил, что женщина, которой стало плохо, ранее перенесла операцию, не долечилась, опоздала на рейс и перенервничала.

«Нагнала себе высокое давление, порок сердца в анамнезе. В общем — стало плохо. Обморок. Полечили, подышали, поговорили, решили долететь и больше так не делать», — отметил Розенбаум. 

Также он добавил, что не понимает сложившейся шумихи вокруг этой ситуации. По словам артиста, бить в колокола и писать в газетах надо в тех случаях, когда врач или фельдшер прошли мимо человека, нуждающегося в помощи.

Ранее 6 декабря пассажир самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь, рассказал о том, как Розенбаум спас жизнь женщине. По его словам, музыкант оказал пострадавшей первую медицинскую помощь и сделал искусственное дыхание.

Розенбаум закончил Первый медицинский институт в Ленинграде, он получил диплом врача-терапевта, специализируясь на анестезиологии и реаниматологии. До начала творческой карьеры артист работал в скорой помощи.

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