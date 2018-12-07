Конькобежка Фаткулина завоевала серебро на этапе Кубка мира в Польше

Россиянка Ольга Фаткулина завоевала серебряную медаль на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Польше. Она преодолела дистанцию за 38,078 сек.

Первой финишировала спортсменка из Австрии Ванесса Херцог (37,971). Тройку лидеров замкнула представительница России Дарья Качанова (38,296), пишет «Спорт-Экспресс».

У мужчин на этой дистанции победил россиянин Павел Кулижников (34,834). Серебряная награда досталось японцу Рехею Хаге (34,981), а бронзовая — норвежцу Ховарду Лоренцену (35,104).

В середине ноября россиянин Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Обихиро.

С 7 по 9 декабря в польском Томашове проходит третий из шести этапов Кубка мира по конькобежному спорту. Последний состоится в марте в США.