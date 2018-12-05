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Московское «Динамо» обыграло пекинский «Куньлунь» в матче КХЛ

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Московское «Динамо» обыграло пекинский «Куньлунь» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей отличились нападающий Андрей Алексеев, забросивший две шайбы, а также форварды Дмитрий Кагарлицкий и Игорь Макаров. У гостей отметились нападающие Олли Палола, Вели-Матти Савинайнен и Джастин Фонтейн, пишет ТАСС.

На сегодняшний день в турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает шестое место (37 очков), а «Куньлунь» расположился на восьмой строчке (34 очка) в Восточной конференции.

4 декабря сообщалось, что хоккеист петербургского СКА Павел Дацюк стал спортсменом года по версии Министерства спорта России.

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