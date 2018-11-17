Российский конькобежец Юсков завоевал золото этапа Кубка мира в Японии

Россиянин Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Обихиро. Он показал результат 1 минута 44,550 секунды.

Второе и третье места заняли спортсмены из Нидерландов Кьелд Нёйс (1.44,819) и Патрик Руст (1.45,124), пишет «Спорт-Экспресс» в субботу, 17 ноября.

В тот же день российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла третье место на дистанции 500 м с результатом 37,876 секунды. Золотую медаль завоевала японка Нао Кодайра (37,298), серебряная награда досталась австрийке Ванессе Херцог (37,651).

5 сентября глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов сообщил, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан решил завершить карьеру в РФ. Спортсмен также отказался от тренерской работы в российской сборной.

Этап Кубка мира в японском Обихиро завершится 18 ноября.