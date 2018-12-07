Прямой эфир

«Собака-обнимака» появится в парке «Сокольники»

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичном парке «Сокольники» установят необычный обогревающий арт-объект — трехметровую мягкую собаку породы хаски. Об этом рассказал директор парка Андрей Лапшин 7 декабря.

По его словам, к большой «собаке-обнимаке» «можно будет прижаться», и «если будет совсем морозно, то погреться». Арт-объект появится в «Сокольниках» в январе 2019 года.

«С 20-х чисел (декабря. — Ред.) на фонтане в парке появится криовулкан. Несмотря на то что он «крио» и должен быть холодным, он еще будет и обогревать наших гостей», — цитирует Лапшина РИАМО.

Директор «Сокольников» призвал гостей приходить в парк с сосисками, которые можно будет поджарить на «костровых точках», где горит настоящий огонь.

Также этой зимой в 23 парках Москвы будут благоустроены катки, 12 из которых будут работать бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Длиннохвостые совы прилетели в Москву на зимовку
Собянин пообещал благоустроить малые переулки в центре Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017