«Собака-обнимака» появится в парке «Сокольники»

В столичном парке «Сокольники» установят необычный обогревающий арт-объект — трехметровую мягкую собаку породы хаски. Об этом рассказал директор парка Андрей Лапшин 7 декабря.

По его словам, к большой «собаке-обнимаке» «можно будет прижаться», и «если будет совсем морозно, то погреться». Арт-объект появится в «Сокольниках» в январе 2019 года.

«С 20-х чисел (декабря. — Ред.) на фонтане в парке появится криовулкан. Несмотря на то что он «крио» и должен быть холодным, он еще будет и обогревать наших гостей», — цитирует Лапшина РИАМО.

Директор «Сокольников» призвал гостей приходить в парк с сосисками, которые можно будет поджарить на «костровых точках», где горит настоящий огонь.

Также этой зимой в 23 парках Москвы будут благоустроены катки, 12 из которых будут работать бесплатно.