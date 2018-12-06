Прямой эфир

Более 40 катков откроются в московских парках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые катки с натуральным покрытием откроются в Москве на следующей неделе. Всего в столице будет действовать 41 каток. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Всего этой зимой катки будут работать в 23 столичных парках, причем в 12 парках — бесплатно, рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Каток в парке Горького превратится в фабрику с неоновым конвейером и десятиметровой дымовой трубой. Здесь можно будет арендовать коньки с подсветкой и неоновыми шнурками. В саду имени Баумана уже действует «КиноКаток». На большом медиаэкране жители и гости столицы могут посмотреть добрые фильмы и комедии.

Любителям кошек следует посетить Перовский парк, где открылся «КотКаток». Здесь в прокат можно взять коньки с изображением кошек и кошачью маску. Каток назван в честь кошки и котят, которых этой осенью приютили в администрации парка.

В общей сложности в Москве откроют 41 каток с искусственным и натуральным льдом. В 15 парках будут действовать школы фигурного катания, где пройдут мастер-классы под руководством профессиональных фигуристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парковки на всех улицах Москвы останутся бесплатными в праздничные дни
Главный каток Москвы открылся на Красной площади

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017