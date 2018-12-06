Более 40 катков откроются в московских парках

Первые катки с натуральным покрытием откроются в Москве на следующей неделе. Всего в столице будет действовать 41 каток. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Всего этой зимой катки будут работать в 23 столичных парках, причем в 12 парках — бесплатно, рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Каток в парке Горького превратится в фабрику с неоновым конвейером и десятиметровой дымовой трубой. Здесь можно будет арендовать коньки с подсветкой и неоновыми шнурками. В саду имени Баумана уже действует «КиноКаток». На большом медиаэкране жители и гости столицы могут посмотреть добрые фильмы и комедии.

Любителям кошек следует посетить Перовский парк, где открылся «КотКаток». Здесь в прокат можно взять коньки с изображением кошек и кошачью маску. Каток назван в честь кошки и котят, которых этой осенью приютили в администрации парка.

В общей сложности в Москве откроют 41 каток с искусственным и натуральным льдом. В 15 парках будут действовать школы фигурного катания, где пройдут мастер-классы под руководством профессиональных фигуристов.