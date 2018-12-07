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Елец переведут на энергоэффективное освещение до 2025 года

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Освещение улиц Ельца Липецкой области планируют сделать энергосберегающим и энергоэффективным. Комитет по коммунальному хозяйству городской администрации объявил о поиске партнера на подписание энергосервисного контракта. Стоимость работ оценили в 143,6 млн рублей.

Подрядчик должен будет провести все необходимые мероприятия, для того чтобы освещение на улицах соответствовало нормативным показателям и город был равномерно освещен. Отмечается, что при необходимости линии и опоры освещения могут быть перенесены и построены дополнительные линии. Для этого разработают новые схемы их расположения. Об этом сообщает GOROD48.

Для снижения потребления электроэнергии 4245 ламп, освещающих город, будут заменены на светодиодные. Также будут установлены дополнительные 101 светильник и до 500 кронштейнов для них, проведут и другие необходимые работы.

Стоимость контракта составит 143,6 млн рублей. Свои работы подрядчик должен будет осуществить в период с июля 2019 года по июнь 2025 года.

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