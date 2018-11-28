Системы освещения с дистанционным управлением появились в Нижневартовске

В Нижневартовске этой осенью завершилось обновление системы освещения. ЗАО «Горсвет» завершило несколько проектов по созданию уличного освещения с дистанционным управлением.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе компании, новая система была смонтирована на улице Пикмана. Кабельные линии протяженностью 2,6 тыс. м проложили без вскрытия дорожного полотна или газонов. Управлять системой возможно как дистанционно, так и на месте.

Средства на реализацию проекта были выделены из муниципального и окружного бюджетов. Работы проводились в рамках программы «Формирование современной городской среды в городе Нижневартовск».

Помимо этого, компания обновила в этом году систему освещения в первом микрорайоне, в районе улицы Заводской в старом Вартовске. Также было смонтировано внутриквартальное освещение в пятом микрорайоне в рамках «Марафона благоустройства».