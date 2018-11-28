Декоративные фонари установят в новом сквере в Находке

Новые декоративные фонари устанавливают в сквере в Северном районе Находки, Приморский край. Они будут освещать в темное время суток площадку для занятий спортом и детский игровой городок.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации, сейчас специалисты закрепляют опоры, после чего на высоте 3 м будут установлены по два плафона на каждой из стоек.

Помимо этого, будут установлены фонари около трех парковок, рассчитанных на 42 места. Для этой зоны выбраны светильники высотой 6 м со светодиодными консолями.

Работы проводятся в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».