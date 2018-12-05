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Уличное освещение модернизируют в Великом Новгороде

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Власти Великого Новгорода объявили аукцион на работы по повышению эффективности сетей уличного освещения. Стартовая стоимость контракта составила 403 млн рублей.

По данным администрации города, такую сумму Великий Новгород тратит на освещение улиц в течение семи лет. После модернизации сетей затраты должны снизиться не менее чем на 60%. Таким образом, экономия за семь лет составит не менее 242 млн рублей, сообщает Новгород.ру.

Согласно условиям контракта, исполнитель должен провести инвентаризацию системы освещения, разработать проект модернизации, заменить нынешние осветительные приборы на более эффективные и организовать автоматизированную систему управления уличным освещением. При этом светильники должны быть выполнены в едином дизайне. Исключение составят территории, где разрешено использовать другой дизайн для сохранения исторического облика города.

Контракт будет заключен на семь лет.

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