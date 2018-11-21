Освещение появилось на пешеходных переходах в Ульяновске

В Железнодорожном районе Ульяновска провели работы по освещению пешеходных переходов. Данная мера призвана повысить безопасность как пешеходов, так и автомобилистов.

Как сообщает районная администрация, освещение появилось на проспекте Гая от Локомотивной улицы до Варейкиса, а также на Хрустальной улицы от проспекта Гая до улицы Варейкиса. Об этом сообщает 1ul.ru.

Работы проводились в рамках капитального ремонта дорог по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации.

Накануне сообщалось о том, что службы Ульяновска должны завершить все работы по новогоднему оформлению города уже к 5 декабря 2018 года. Концепция того, как будет выглядеть город к празднику, готова.