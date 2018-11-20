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Ульяновск приобретет новогодний вид в первые дни декабря

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Службы Ульяновска должны завершить все работы по новогоднему оформлению города уже к 5 декабря 2018 года. Концепция того, как будет выглядеть город к празднику, готова.

По словам главы Ульяновска Сергея Панчина, которые приводит 1ul.ru, на заседании архитектурного совета план оформления должны утвердить окончательно. Оно состоится завтра, 21 ноября.

Еще 15 ноября работники городского центра по благоустройству и озеленению пересадили на площадь Горького девятиметровую голубую ель. 30-летнее дерево станет главной новогодней елкой Засвияжья. Дерево доставили из питомника на «КамАЗе» и с помощью крана установили в заранее вырытое углубление.

Сейчас среди школьников Ульяновска продолжается конкурс на изготовление елочных игрушек. Лучшие из них украсят главную новогоднюю елку перед зимним праздником.

В Ростове-на-Дону к Новому году должны установить более 200 живых и искусственных елей в разных районах города.

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