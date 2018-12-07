Названы страны с наименьшей угрозой стихийного бедствия

Согласно докладу о глобальных рисках 2018 года, Мальта стала второй по безопасности страной в мире с точки зрения подверженности стихийным бедствиям. Об этом сообщается 7 декабря в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Вероятность стать жертвой стихийного бедствия для мальтийцев составляет в целом 0,57%. На первое место после Мальты в рейтинге вышло государство Катар на Ближнем Востоке (0,36%). Оно было признано наименее опасным местом для жизни в текущем году. Главным фактором безопасности обеих стран является хорошо развитая инфраструктура.

Наиболее опасными местами на Земле оказались тихоокеанские острова Вануату (50,28%) и Тонга (29,42%), где риск гибели в случае стихийного бедствия очень высок.

17 ноября сообщалось, что специалисты сервисной медицинской компании International SOS составили интерактивную карту опасности стран для туристических поездок в 2019 году. Учитывались как угрозы здоровью, так и безопасность ситуации. Россия признана страной с низким уровнем опасности природных катастроф.