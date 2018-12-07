Прямой эфир

Названы страны с наименьшей угрозой стихийного бедствия

0
Фото: Global Look Press/Rainer Unkel/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно докладу о глобальных рисках 2018 года, Мальта стала второй по безопасности страной в мире с точки зрения подверженности стихийным бедствиям. Об этом сообщается 7 декабря в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Вероятность стать жертвой стихийного бедствия для мальтийцев составляет в целом 0,57%. На первое место после Мальты в рейтинге вышло государство Катар на Ближнем Востоке (0,36%). Оно было признано наименее опасным местом для жизни в текущем году. Главным фактором безопасности обеих стран является хорошо развитая инфраструктура.

Наиболее опасными местами на Земле оказались тихоокеанские острова Вануату (50,28%) и Тонга (29,42%), где риск гибели в случае стихийного бедствия очень высок.

17 ноября сообщалось, что специалисты сервисной медицинской компании International SOS составили интерактивную карту опасности стран для туристических поездок в 2019 году. Учитывались как угрозы здоровью, так и безопасность ситуации. Россия признана страной с низким уровнем опасности природных катастроф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы страны мира с самым высоким риском гибели от природных бедствий
В ООН назвали страны с высоким уровнем человеческого развития

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017