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В ООН назвали страны с высоким уровнем человеческого развития

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Фото: Global Look Press/Ian Cook
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Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) представили доклад, в котором назвали страны с наиболее высоким уровнем человеческого развития.

В документе под названием «Индексы и индикаторы человеческого развития» перечислены 189 государств, первое место занимает Норвегия.

На втором месте списка — Швейцария, третье заняла Австралия, информирует RT.

При составлении рейтинга учитывались продолжительность жизни, объем валового национального продукта на душу населения, предполагаемая и средняя продолжительность обучения.

В первой десятке списка ООН находятся Германия, Ирландия, Исландия, Гонконг, Швеция, Нидерланды и Сингапур. Соединенные Штаты заняли 13-е место в списке, Российская Федерация расположилась на 49-м.

При составлении списка использовались данные за 2017 год, пишет «Газета.ру».

Ранее на этой неделе стало известно, что уровень счастья в мире в 2017 году находился на самой низкой отметке за последнее десятилетие.

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