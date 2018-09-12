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Названа самая несчастливая страна мира

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Фото: Global Look Press/Mikolaskova Lucie/CTK
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Уровень счастья в мире в 2017 году находился на самой низкой отметке за последнее десятилетие, свидетельствуют данные опроса института Gallup.

Социологи опросили 145 тыс. людей в 147 странах мира. Респондентов просили рассказать, испытывали ли они позитивные эмоции днем ранее. Отмечается, что минимум 70% человек сказали, что были счастливы, улыбались или много смеялись.

Несмотря на это, социологи считают, что мир находится в большем стрессе, чем когда-либо. По данным опроса, чувство тревоги ежедневно испытывает 38% населения Земли.

Самыми несчастливыми оказались жители Центральноафриканской республики (ЦАР), где боевые действия между разными группировками вынудили десятки тысяч человек покинуть свои дома. Далее идут жители Ирака, Южного Судана, Египта и Ирана.

Как отмечает РБК, Россия оказалась в рейтинге стран, где люди заявили, что днем ранее имели меньше всего негативного опыта (всего 20%), что не означает, что в стране большое количество счастливых людей.

В ноябре 2017 года лидерами списка самых несчастных стран на планете стали Южный Судан, Гаити и Украина.

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