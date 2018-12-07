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Иркутск лишится полномочий по утверждению генплана

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Власти Иркутска лишатся полномочий на утверждение генерального плана. Проект закона об их перераспределении подготовило министерство имущественных отношений Приангарья.

Он вносит изменения в региональный закон, которые закрепляют за региональными властями права на подготовку и утверждение генерального плана городского округа, а также правил землепользования и застройки, сообщает ИА IrkutskMedia. Закон может вступить в силу уже с 1 января 2019 года.

Ранее дума Иркутска утвердила изменения в генплан города. До этого его корректировали летом 2016 года. С тех пор разрабатывались документы, которые меняли некоторые ключевые показатели, такие как численность населения Иркутска, объем жилищного фонда и показатели жилищной обеспеченности.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 22 декабря будет открыта главная городская елка, ледовый городок и резиденция Деда Мороза. В этом году елку откроют раньше обычного срока.

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