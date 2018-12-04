Новогоднюю елку и резиденцию Деда Мороза откроют в Иркутске 22 декабря

В Иркутске 22 декабря планируют открыть главную городскую елку, ледовый городок, а также резиденцию Деда Мороза. Такое решение приняли на заседании рабочей группы по вопросам организации и проведения новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал и.о. заместителя мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Виталий Барышников, в этом году елка будет открыта раньше обычного срока, так как в субботу посетить празднество смогут большее количество жителей и гостей города. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

По словам Барышникова, также будет представлен ледовый городок. Он будет состоять из более чем 20 фигур различных персонажей и элементов оформления и посвящен предстоящему Году театра.

На следующий после открытия день запланировано другие праздничные мероприятия. На острове Конный и на территории залива Якоба пройдут открытия катков, горок, елок и ледовых городков.