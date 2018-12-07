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В Москве простились с писателем Андреем Битовым

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Десятки людей пришли 7 декабря простится с писателем, одним из создателей Русского ПЕН-центра Андреем Битовым. Скорбная церемония завершилась в Центральном доме литераторов (ЦДЛ), сообщает ТАСС.

Среди прочих, на церемонии в ЦДЛ присутствовал президент Русского ПЕН-Центра Евгений Попов. Он назвал Битова одним из умнейших и уникальных людей.

«81 год... Он прожил прекрасную жизнь, он всё увидел, всё написал, у него есть дети, внуки, правнуки. Он и водочки попил, и попутешествовал по всему миру», — сказал Попов.

Замглавы Роспечати Владимир Григорьев сравнил смерть писателя с уходом эпохи. «То, что ему удалось выразить, хватит на многие поколения. Это книги умные. Это совсем не легкий жанр. Жанр, который будоражит мысль», — добавил он.

Российский писатель Андрей Битов умер 3 декабря в возрасте 81 года из-за проблем с сердцем. Он был одним из основателей советского постмодернизма. Читателям Битов запомнился благодаря своим романам «Человек в пейзаже», «Пушкинский дом», «Грузинский альбом», его произведения переведены почти на все европейские языки. Он был обладателем многочисленных российских и международных премий. Кроме того, он получил звание почетного члена Российской академии художеств.

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