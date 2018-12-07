Прямой эфир

В Москве открыли памятник Чингизу Айтматову

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

7 декабря в Москве был открыт памятник известному советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову. Монумент в честь 90-летия писателя разместился в сквере на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе, сообщает ТАСС.

В торжественном мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минкульта России Владимир Мединский, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой и другие гости.

«Сегодня большое событие — в Москве появился памятник великому писателю Чингизу Айтматову. Я хочу поблагодарить президента Киргизии, архитекторов, благотворителей, благодаря кому появился этот монумент», — сказал Собянин.

Мэр столицы отметил, что целое поколение россиян, советских людей были воспитаны на его произведениях.

«Это величайший мудрец, это глыба, создатель отдельного уникального жанра в рамках классического реализма, проникнутого мистикой, притчами, глубочайшим знанием народной культуры, мирового этноса, легенд», — добавил Мединский.

Писатель Чингиз Айтматов родился в 1928 году. Уже в 30 лет он стал всемирно известным автором, после выхода повести «Джамиля». Его книги были изданы в 128 странах мира общим тиражом свыше 100 млн экземпляров. Скончался Айтматов в 2008 году к клинике немецкого Нюрнберга на 80-м году жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа дата прощания с писателем Андреем Битовым
В Петербурге откроют памятник героям «Собачьего сердца»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017