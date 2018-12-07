В Москве открыли памятник Чингизу Айтматову

7 декабря в Москве был открыт памятник известному советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову. Монумент в честь 90-летия писателя разместился в сквере на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе, сообщает ТАСС.

В торжественном мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минкульта России Владимир Мединский, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой и другие гости.

«Сегодня большое событие — в Москве появился памятник великому писателю Чингизу Айтматову. Я хочу поблагодарить президента Киргизии, архитекторов, благотворителей, благодаря кому появился этот монумент», — сказал Собянин.

Мэр столицы отметил, что целое поколение россиян, советских людей были воспитаны на его произведениях.

«Это величайший мудрец, это глыба, создатель отдельного уникального жанра в рамках классического реализма, проникнутого мистикой, притчами, глубочайшим знанием народной культуры, мирового этноса, легенд», — добавил Мединский.

Писатель Чингиз Айтматов родился в 1928 году. Уже в 30 лет он стал всемирно известным автором, после выхода повести «Джамиля». Его книги были изданы в 128 странах мира общим тиражом свыше 100 млн экземпляров. Скончался Айтматов в 2008 году к клинике немецкого Нюрнберга на 80-м году жизни.