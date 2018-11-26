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В Петербурге откроют памятник героям «Собачьего сердца»

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Санкт-Петербурге откроют памятник героям кинокартины «Собачье сердце» Владимира Бортко.

Монумент изображает двух главных персонажей киноленты — профессора Преображенского и пса Шарика. Торжественное открытие состоится во вторник, 26 ноября, в 12:00 на Моховой улице, где 30 лет назад проходили съемки фильма, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург». В церемонии будет участвовать режиссер Владимир Бортко.

Вечером того же дня на студии «Ленфильм» состоится показ ленты, а также творческая встреча с режиссером.

Картина «Собачье сердце» вышла на экраны в 1988 году. Она основана на одноименной повести Михаила Булгакова, написанной в 1925 году. По сюжету, профессор Филипп Филиппович Преображенский превращает подопытного пса Шарика в человека, но скоро начинает жалеть о содеянном, когда в процессе «очеловечивания» тот попадает под негативное влияние и начинает грубить доктору, развязно себя вести, воровать вещи и приставать к прислуге. Главные роли в фильме исполнили Владимир Толоконников (Шариков) и Евгений Евстигнеев (Преображенский).

10 ноября президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника русскому писателю Ивану Тургеневу. Мероприятие было приурочено к 200-летию литератора.

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