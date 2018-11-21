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Движение по охране памятников истории создали в Оренбурге

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В Оренбурге 21 ноября состоялась встреча инициативной краеведческой группы «Оренбургский стражЪ» или «Сохраним Оренбург» с региональным министром культуры и внешних связей области Евгением Шевченко и председателем Комитета управления имуществом администрации Оренбурга Дмитрием Цветковым.

Инициативная краеведческая группа появилась на просторах социальных сетей. По словам самих участников группы, Оренбург остро нуждается в охране старинных зданий и объектов культуры ведь на данный момент они находятся в ужасном состоянии. Их восстановлением и ремонтом не занимаются. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В числе задач «Оренбургского стража» выработать стратегию и тактику работы с властями города. В числе вопросов, которые хотели обсудить общественники на встрече с министром, стал дом № 21 на улице Максима Горького. Здание является ценной застройкой и муниципальной собственностью, однако его состояние уже много лет оставляет желать лучшего.

Добровольцы-общественники также отмечают, что часть домов, которые признали вновь выявленными памятниками или домами ценной застройки уже расселены. Здания никем не охраняются, на это нет средств, и в них орудуют мародеры. Мародерство и аварийное состояние домов «вынуждают» управление ЖКХ сносить их. Члены группы выразили мнение, что утрата этих зданий старинной постройки невосполнима.

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