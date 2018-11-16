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Уникальную коллекцию оренбургских платков показали в Новосибирске

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В краеведческом музее в Новосибирске открылась выставка оренбургских пуховых платков. Коллекция, представленная на этой выставке, является единственной в России.

Как отмечает vn.ru, на платках, представленных в музее, можно увидеть неповторимые узоры, надписи и даже портрет Ленина. По словам научного сотрудника Оренбургского областного музея изобразительных искусств Маргариты Еремеевой, это лишь часть коллекции. Всего в ней около 300 экспонатов. В Новосибирск привезли лишь 40 работ мастеров.

Кроме того, посетители выставки могут увидеть коллекцию авторских игрушек. К примеру, козы сваляны из натуральной шерсти. Экспозиция будет открыта до конца января 2019 года. Полюбоваться уникальным мастерством оренбургских рукодельниц можно будет даже на новогодних каникулах.

В конце октября на стене одного из домов в Оренбурге появилось изображение пухового платка. Его нанесли в рамках проекта ОНФ «С чего начинается Родина».

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