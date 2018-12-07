ФСИН отреагировала на новые фото Цеповяза

Пресс-бюро ФСИН России в беседе с «Известиями» сообщило, когда были сделаны новые фотографии осужденного на 20 лет в колонии Амурской области Вячеслава Цеповяза.

Ранее в декабре в Сети появились новые фотографии c Цеповязом. Утверждалось, что снимки были сделаны в амурской колонии с 2014 по 2017 год. На представленных РЕН ТВ кадрах видно, что Цеповяз проживал в индивидуальном бараке, ел блюда из ресторана, проводил время с другими осужденными за спортом и беседами.

«Сообщаем, что фотографии осужденного Цеповяза В., размещенные сегодня в СМИ и сети интернет, относятся к ранее опубликованным материалам. По данным фотографиям также проводится проверка в рамках возбужденного уголовного дела», — заявили в пресс-бюро ФСИН России.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года. Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима.

Впервые снимки с шикующим бандитом утекли в Сеть в ноябре. На них Цеповяз сидит за столом с икрой, шашлыками и крабами. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) провели проверку и заявили, что снимки были сделаны в 2015 году.

В начале декабря появилось видео, на котором Цеповяз запечатлен с другими заключенным. Все вместе они сидят в опрятной комнате с ярко-голубыми стенами. Из обстановки — ЖК-телевизор, вентилятор, гарнитур из дивана и кресел и другая мебель.

На фоне скандала с фотографиями бандита главу УФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.