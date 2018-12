Названы лучшие игры 2018 года

На ежегодной церемонии The Game Awards в Лос-Анджелесе были определены лучшие игры текущего года. Прямая трансляция мероприятия прошла 7 декабря на официальном канале TGA в Youtube.

Лучшей игрой 2018 года была названа God of War (GoW), созданная специально под платформу Playstation4. Создатели GoW выиграли также в номинациях за лучшую режиссуру и лучшую приключенческую игру, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Основными конкурентами God of War в номинации «Лучшая игра» были: Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Monster Hunter World, Assassin’s Creed Odyssey и Celeste.

Приз за лучшую семейную игру достался Overcooked 2. В номинации «Стратегия года» победила Into the Breach. Лучшей спортивной/гоночной игрой была названа Forza Horizon 4. Monster Hunter World стала лучший ролевой игрой, а приз за лучшую экшн-игру получили создатели Dead Cells.

Иконой игровой индустрии был назван сооснователь 2K Games Грег Томас. Его компания известна разработками таких игр, как Mafia, Bioshock, Serious Sam II, Prey, нескольких частей Sid Meier's Civilization. Лучшим актером стал Роджер Кларк — исполнитель роли Артура Моргана в Red Dead Redemption 2. Эта игра взяла награды в номинациях за лучшую музыку, историю и дизайн звука.

The Game Awards — церемония награждения разработчиков компьютерных игр, которая ежегодно проводится с 2003 года. В выборах лучшего продукта индустрии в различных номинациях участвуют журналисты и геймеры.

В 2017 году лучшей игрой признали The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Она также получила награду еще в двух номинациях: «Лучший приключенческий боевик» и «Лучшая режиссура».