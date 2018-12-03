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В мире начинаются продажи консоли Playstation Classic

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Фото: playstation.com
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Легендарная приставка Playstation получала новую реинкарнацию — Playstation Classic, продажи которой стартуют в Японии. Об этом объявила компания Sony в ночь на понедельник, 3 декабря.

Размер Playstation Classic на 45% меньше своего прародителя, а среди 20 предустановленных игр присутствует такая классика, как Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Tekken 3 и Grand Theft Auto, сообщает ТАСС.

Кроме того, в комплект будут входить два классических проводных контроллера, схожих по дизайну с PS One, а также карта виртуальной памяти для записи игрового процесса.

Первая игровая консоль PlayStation появилась в продаже в Японии 3 декабря 1994 года, в США и Европу она пришла только в 1995-м.

Игровая приставка PlayStation Classic появится в магазинах по цене $99,99.

7 мая стало известно, что игровая приставка PlayStation 5 поступит в продажу не раньше второй половины 2020 года.

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