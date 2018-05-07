Обозначен срок поступления в продажу новой PlayStation 5

Игровая приставка PlayStation 5 поступит в продажу не раньше второй половины 2020 года. Об этом сообщил сайт издания Kotaku со ссылкой на главного редактора Джейсона Шрайера.

Отмечается, что внутренние игровые студии Sony уже имеют в своем распоряжении PlayStation 5, однако не в чистом виде. Компания предоставила специалистам полноценные устройства, имитирующие вычислительную мощность будущей игровой приставки, а также ее техническое оснащение. Таким образом компания пытается избежать утечки информации, сообщает телеканал «360».

Шрайер со ссылкой на источники во внутренних подразделениях Sony сообщил, что компания планирует представить игровую приставку PS5 в первой половине 2020-го, однако приобрести ее можно будет лишь во второй половине года. Также известно, что все сотрудники компании подписали договор о неразглашении информации, а также о запрете раскрывать данные о техническом оснащении приставки до ее официального релиза.