Криминальный талант: как бывший бандит написал главную книгу о Москве

8 декабря 1855 года родился Владимир Гиляровский, автор главной книги о российской столице, «Москва и москвичи». Журналист Алексей Королев для «Известий» попытался разобраться, как можно стать великим русским писателем, не создав ни одного стоящего художественного произведения.

Собственно биография Гиляровского относится к числу явлений, к которым принято относиться некритически: она известна со слов, главным образом, его самого. Это не очень большая редкость (возьмем, к примеру, Горького) и вообще не обязательно к принятию во внимание. Масштаб личности сочинителя не всегда определяется строчками его curriculum vitae — но в случае с Гиляровским, бесстрашным репортером и зорким бытописателем, это важно, поэтому остановимся на этом хотя бы пунктирно.

Гиляровский_3 Владимир Гиляровский в 1880-х годах Фото: commons.wikimedia.org

Его отец служил становым приставом — и это единственное, о чем Гиляровский в своих книгах советского периода тактично умалчивает. Молодость была бурной: Гиляровского выгоняли и из гимназии, и из юнкерского училища, вольноопределяющимся в пехотном полку он тоже пробыл недолго. Завесой полумрака окутано нежелание юноши возвращаться в родной дом, даже если альтернативой было бродяжничество: вероятно, тут имела место ссора с отцом. Жизнь русского дна, в том числе прямо криминального (если отбросить иносказания и глухие намеки, можно понять, что некоторое время он провел в банде грабителей в астраханских плавнях) он знал великолепно, знал и тяжелый физический труд. Силой с юности он обладал непомерной (чем выделялся впоследствии в богемной Москве), ею в значительной степени и кормился.



Потом была русско-турецкая война, на которую он пошел добровольцем, воевал в Грузии, получил Георгиевский крест. В это время его начинают обуревать две страсти: поэзия и сцена. И поэтом, и, судя по всему, актером Гиляровским был посредственным, но служба в провинциальных театрах его пообтесала, ввела в интеллигентные круги, дала возможности найти свое истинное призвание. В 26 лет он становится московским газетчиком — и остается им на следующие полвека.

Казак лихой

«Современник Чехова, Гиляровский по характеру своему был, конечно, человеком не тогдашнего чеховского времени. Его жизнь только по времени совпала с эпохой Чехова. Несмотря на закадычную дружбу с Антоном Павловичем, Гиляровский, как мне кажется, внутренне не одобрял и не мог принять чеховских героев, склонных к сугубому самоанализу, к резиньяции и раздумиям. Всё это было Гиляровскому органически чуждо. Гиляровскому бы жить во времена Запорожской Сечи, вольницы, отчаянно смелых набегов, бесшабашной отваги. По строю своей души Гиляровский был запорожцем. Недаром Репин написал с него одного из своих казаков, пишущих письмо турецкому султану, а скульптор Андреев лепил с него Тараса Бульбу для барельефа на своем превосходном памятнике Гоголю». Константин Паустовский в нескольких строчках дает, разумеется, исчерпывающий психологический портрет «дяди Гиляя», впрочем, всё это почерпнуто из текстов Гиляровского (Паустовский героя своего очерка встретил уже глубоким стариком).

Гиляровский_2 Картина Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Для хохочущего казака в белой папахе и красной свитке позировал Гиляровский Фото: commons.wikimedia.org

Гиляровский, разумеется, был отличным по меркам своего времени криминальным репортером — бесстрашным, честным, быстрым. Его ценили издатели, он много зарабатывал. Но в Москве 80–90-х годов позапрошлого века у Гиляровского была совершенно особенная роль — своеобразной городской достопримечательности. И внешняя фактура, и милая сердцу каждого русского интеллигента некоторая хтоничность (есть все основания полагать, что искусственно культивируемая Гиляровским), и, главное, необычайная широта натуры сделали его чрезвычайно популярным. Обедать с Гиляровским приезжали петербургские литераторы — кроме всего прочего, тот был своим во всех московских ресторанах, компетенция в ту пору совершенно не лишняя.

Фото: commons.wikimedia.org/Корзун Андрей Гиляровский послужил одним из прообразов для барельефа на пьедестале памятника Гоголю в Москве (работы скульптора Н. А. Андреева)

Обеды были эти поистине лукулловы — «передо мной счет трактира Тестова в 36 рублей». Это на троих. Скотник в деревне получал 60 рублей в год, стакан водки в провинциальном трактире стоил пятачок. Гиляровский обожал выглядеть простолюдином — неизменная бекеша, папаха, казачьи усы, — но был человеком состоятельным и даже, пожалуй, сибаритом. Впрочем, сибаритство это исчезало, когда очередное задание «Московского листка» или «Русских ведомостей» гнало Гиляровского в притоны Хитровки или на белильные заводы с их каторжными условиями труда. На шестой год своей газетной карьеры он, как и всякий журналист, решает написать книгу — разумеется, не с нуля, а с использованием уже вышедших репортажей. Один-единственный текст — как раз про белильный завод — был новым, и этого оказалось достаточно, чтобы книга не прошла цензуру: царскую Россию идеализировать не стоит. Гиляровский плюнул на литературу и вернулся к криминальной хронике.

Русский дух

Большевиков Гиляровский принял с одобрением. Во-первых, несмотря на обеды по 36 рублей, он был настоящим демократом. «Трухлявые либералы! О русском народе вы знаете не больше, чем эта дура мадам Курдюкова... От газетного листа должно разить таким жаром, чтоб его трудно было в руках удержать. В газете должны быть такие речи, чтоб у читателя спирало дыхание. А вы что делаете? Мямлите! Вам бы писать романы о малокровных девицах. Я знаю русский народ. Он вам еще покажет, где раки зимуют!.. Можно, конечно, делать политику и за дамским бюро на паучьих ножках. И проливать слезы над собственной статьей о русском мужике. Да от одного мужицкого слова всех вас схватит кондрашка!» — говорил он, нетрезвый, коллегам. А во-вторых, представить его где-нибудь среди эмигрантов в Белграде (где Гиляровскому, обожаемому сербами, всегда нашлись бы и кров, и стол) абсолютно невозможно, настолько гармонично он был вписан в русский пейзаж.

Гиляровский стоически перенес исчезновение привычного кулинарного антуража, опубликовал, наконец, тот самый сборник очерков 30-летней давности (посредственный) и тоже не проходившую цензуру поэму о Разине (плохую). А потом вдруг на восьмом десятке лет выдал свою главную книгу.

Гиляровский_1 Памятник на могиле писателя Владимира Гиляровского на Новодевичьем кладбище в Москве Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Москва и москвичи» относится к числу тех произведений, которые настолько раздерганы на цитаты (конечно, в основном гастрономического свойства), что целиком ее — особенно в новейшее время — мало кто берется читать. А между тем это великолепный non fiction, образцовый пример самого лучшего его поджанра — когда автор пишет о том, что прекрасно знает, но с высоты прожитого опыта. Сплав мемуаров, путеводителя, исторических очерков и исторических же анекдотов получился настолько удачным, что не теряет свежести и 90 лет спустя.

Так бывший бурлак, цирковой наездник и уездный трагик Владимир Гиляровский умудрился заслужить славу великого русского писателя, не написав ни одного значительного художественного текста, да еще и на самом склоне жизни.