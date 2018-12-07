СМИ сообщили о назначении Алексея Анисимова замполпреда в ЦФО

Глава исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Алексей Анисимов получил должность заместителя полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом 7 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации президента.

«Соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации президента России Антон Вайно», — рассказал источник.

По его словам, Анисимов на новом месте займется вопросами развития гражданского общества и взаимодействия с некоммерческими организациями. Новый руководитель исполкома ОНФ, предположительно, будет назван на очередном заседании центрального штаба организации.

Алексей Анисимов родился в 1965 году в городе Первоуральск Свердловской области. До назначения руководителем исполкома ОНФ в 2014 году он являлся замглавы Управления президента России по внутренней политике. В 2012 году Анисимов был заместителем начальника избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах.