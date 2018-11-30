В ОНФ связали благополучие страны с самореализацией граждан

Возможности для самореализации граждан будут двигать Россию вперед, считают в Общероссийском народном фронте.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал «Известиям», что президент РФ Владимир Путин поручил «Народному фронту» взять на контроль исполнение нового майского указа о стратегии развития страны.

В осуществлении этого контроля крайне важную роль играет обратная связь с гражданами — то, как они оценивают ход исполнения президентских поручений, подчеркнул российский лидер.

«Вместе с тем развитие страны и движение вперед невозможно без кадров — талантливых и целеустремленных людей. Мы считаем одной из своих главных задач дать им возможности для самореализации, собственного развития», — отметил сопредседатель центрального штаба ОНФ.

По его словам, у «Народного фронта» есть площадки, которые помогают активным гражданам реализовывать свои идеи и предложения.

«Мы продолжим работать в этом направлении, расширять возможности прямого участия граждан в деятельности движения и решении наиболее важных общественных вопросов. В этом залог благополучия страны», — подчеркнул Комиссаров.

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