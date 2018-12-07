Девочка расплакалась на видео из-за очередного Рождества на улице

Четырехлетняя девочка из Дублина расплакалась на видео, так как вместе с мамой будет вынуждена провести на улице уже третье Рождество. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Девочка и ее мама, которая работает стилистом, последние два года вынуждены жить в приютах. Очередное Рождество они проведут на улице из-за жилищного кризиса в Ирландии.

Мать ребенка говорит, что это произошло из-за непредвиденных обстоятельств и в ближайшее время ей не удастся исправить ситуацию к лучшему. Печальное видео уже посмотрели более 167 тыс. человек. Многие пользователи обвиняют в трагедии семьи правительство страны.

В сентябре в интернете появилось видео с котом, которому показали видеозапись с участием его умершего хозяина. Всего за несколько дней ролик посмотрели 23 млн человек.

7 декабря стало известно, что американец Кевин Бут, проживающий на улицах города Самнер в штате Вашингтон, нашел сумку с $17 тыс. и отдал ее в местный благотворительный фонд.