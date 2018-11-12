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Австралийцы собрали более $130 тыс. пытавшемуся остановить теракт бездомному

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Фото: REUTERS/AAP/James Ross
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Жители Австралии собирают средства для передачи бездомному, который пытался предотвратить теракт, произошедший 9 ноября в Мельбурне. В тот день 30-летний мужчина врезался на автомобиле с газовыми баллонами в торговый центр и стал нападать с ножом на прохожих.

В тот же день главный комиссар штата Виктория Грэм Эштон сообщила, что нападавший бросил взрывное устройство в окно автомобиля. После этого произошел взрыв.

Действия злоумышленника, кроме двух полицейских, пытался пресечь 46-летний Майкл Роджерс. Он пытался сбить террориста с ног тележкой из супермаркета.

В Сети бездомного уже прозвали «Человеком с тележкой» (Trolley man) и сравнили с супергероем.

На следующий после теракта день фонд Melbourne Homeless Collective объявил о кампании по сбору средств Майклу Роджерсу.

К настоящему моменту собрали более $130 тыс., которые передадут мужчине, кроме того, фонд предоставит ему консультанта, который поможет верно распорядиться деньгами.

В результате теракта в Мельбурне погиб один человек и двое получили ранения, нападавшего ликвидировали.

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