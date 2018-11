Австралийцы собрали более $130 тыс. пытавшемуся остановить теракт бездомному

Жители Австралии собирают средства для передачи бездомному, который пытался предотвратить теракт, произошедший 9 ноября в Мельбурне. В тот день 30-летний мужчина врезался на автомобиле с газовыми баллонами в торговый центр и стал нападать с ножом на прохожих.

В тот же день главный комиссар штата Виктория Грэм Эштон сообщила, что нападавший бросил взрывное устройство в окно автомобиля. После этого произошел взрыв.

Действия злоумышленника, кроме двух полицейских, пытался пресечь 46-летний Майкл Роджерс. Он пытался сбить террориста с ног тележкой из супермаркета.

В Сети бездомного уже прозвали «Человеком с тележкой» (Trolley man) и сравнили с супергероем.

I feel safe in my city knowing that somewhere out there - Trolley Man is watching over us. #Melbourne pic.twitter.com/CNLbga8ypY