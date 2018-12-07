Бездомный американец отдал $17 тыс. на благотворительность

Американец Кевин Бут, проживающий на улицах города Самнер в штате Вашингтон, нашел сумку с $17 тыс. и отдал ее в местный благотворительный фонд.

Как пишет «РИА Новости», Бут обнаружил сумку на земле возле продовольственного фонда. Решив проверить ее содержимое, мужчина достал оттуда 20-долларовую купюру. По словам бездомного, сначала он хотел забрать $20 и уйти, но в конце концов решил дождаться сотрудников благотворительной организации.

Директор фонда Анита Миллер передала сумку в полицию, однако ее владелец так и не объявился, поэтому деньги вернули организации. Средства были вложены в расширение здания фонда. При этом часть денег Миллер отдала Буту, поблагодарив его за честность.

Мужчина отметил, что почувствовал себя важным для города. Он уверен, что средства будут использованы на благие цели.

В ноябре правоохранительные органы США заподозрили в мошенничестве американскую пару и бездомного, которые под видом благотворительности смогли привлечь $403 тыс.