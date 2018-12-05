В Москве наградили победителей проекта «Лидеры корпоративной благотворительности»

В Москве 4 декабря состоялась церемония награждения победителей проекта «Лидеры корпоративной благотворительности», первое место в рэнкинге заняла «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в среду, 5 декабря.

Компания была признана победителем сразу в нескольких номинациях: «Лучшая программа (проект), раскрывающая политику и принципы корпоративных социальных инвестиций в территориях» РСПП и «Информационная открытость благотворительной деятельности» Агентства социальной информации.

На церемонии награждения присутствовал заместитель генерального директора «СУЭК» Сергей Григорьев, который поблагодарил всех, кто участвует в благотворительных проектах компании. «Социальная деятельность и благотворительность помогает делать жизнь наших сотрудников в регионах, членов их семей лучше, стабильнее, комфортнее. Именно эта цель — основа социальной стратегии СУЭК», — сказал он.

В прошлом году СУЭК получила специальный приз «За эффективность управления благотворительными программами». Кроме того, компания заняла призовое место в номинации «Информационная открытость благотворительной деятельности».

«Лидеры корпоративной благотворительности» — совместный проект Форума доноров и международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC, направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности.