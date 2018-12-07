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Видеохостинг YouTube подвел итоги 2018 года

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Фото: youtube.com
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Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года, опубликовав ролик серии YouTube Rewind.

В нем собраны популярные мемы, личности и ролики, которые особенно обсуждались пользователями в 2018 году.

В частности, там упоминаются южнокорейский музыкальный жанр K-pop, популярные кулинарные блоги, флешмоб Kiki-челлендж, феминизм и футбол.

Ролик набрал почти 15 млн просмотров и 650 тыс. лайков. При этом количество негативных лайков перевалило за миллион.

Семилетний мальчик Райан, распаковывающий на видео новые игрушки, возглавил рейтинг блогеров YouTube с самым высоким заработком за 2018 год.

На канал Ryan Toys Review подписаны 17,3 млн человек. Родители мальчика снимают видео с обзорами различных игрушек.

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