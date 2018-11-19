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YouTube начал бесплатно показывать голливудские фильмы

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Фото: TASS/PA Images
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На видеохостинге YouTube появился раздел «Фильмы», где можно бесплатно посмотреть популярные голливудские киноленты.

В разделе пока доступны 100 фильмов, среди них — «Рокки», «Терминатор», «Блондинка в законе», «Агент Коди Бэнкс». Список будет пополняться. Также эти ленты можно найти в списке рекомендуемых видео — с пометкой Free with Ad (бесплатно с рекламой. — Прим. «Известий»).

Просмотр прерывается рекламными роликами через равные промежутки времени. На YouTube полагают, что новый раздел будет интересен как пользователям, так и рекламодателям, пишет издание TechCrunch.

На данный момент раздел доступен только жителям США, однако в дальнейшем планируется подключить и другие страны.

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