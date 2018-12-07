В Швеции обнаружен старейший след бактерии чумы

Группа археологов из Швеции, Дании и Франции обнаружила старейший в мире след ДНК бактерии чумы Yersinia pestis в одном из коллективных захоронений на территории юго-западной Швеции. О находке сообщили в Гетеборгском университете.

Как уточняет «РИА Новости», следы бактерии удалось найти в крупном захоронении, сделанном около 5 тыс. лет назад в районе города Фальчепинг, благодаря современным технологиям ДНК. Yersinia pestis обнаружена в скелетах крестьян, живших около 4900 лет назад.

По словам исследователей, находка может служить доказательством первой в истории пандемии, поразившей население вдоль торговых путей из Европы в Азию.

«Мы полагаем, что первая чума, возможно, вспыхнула в Кукутень-Трипольской культуре к северу от Черного моря за несколько сотен лет до Фальчепинга и затем распространилась как на запад, так и на восток, меняясь по пути», — пояснил археолог Гетеборгского университета Карл-Йоран Шёгрен. Он отметил, что ранее научное сообщество относило происхождение Yersinia pestis к Азии.

5 декабря в Денисовой пещере на Алтае обнаружен фрагмент диадемы, сделанной из бивня мамонта. Возраст предмета — около 45–50 тыс. лет.