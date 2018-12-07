Прямой эфир

В Швеции обнаружен старейший след бактерии чумы

0
Фото: Global Look Press/Science Museum
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа археологов из Швеции, Дании и Франции обнаружила старейший в мире след ДНК бактерии чумы Yersinia pestis в одном из коллективных захоронений на территории юго-западной Швеции. О находке сообщили в Гетеборгском университете.

Как уточняет «РИА Новости», следы бактерии удалось найти в крупном захоронении, сделанном около 5 тыс. лет назад в районе города Фальчепинг, благодаря современным технологиям ДНК. Yersinia pestis обнаружена в скелетах крестьян, живших около 4900 лет назад.

По словам исследователей, находка может служить доказательством первой в истории пандемии, поразившей население вдоль торговых путей из Европы в Азию.

«Мы полагаем, что первая чума, возможно, вспыхнула в Кукутень-Трипольской культуре к северу от Черного моря за несколько сотен лет до Фальчепинга и затем распространилась как на запад, так и на восток, меняясь по пути», — пояснил археолог Гетеборгского университета Карл-Йоран Шёгрен. Он отметил, что ранее научное сообщество относило происхождение Yersinia pestis к Азии.

5 декабря в Денисовой пещере на Алтае обнаружен фрагмент диадемы, сделанной из бивня мамонта. Возраст предмета — около 45–50 тыс. лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Археологи нашли в Египте восемь саркофагов с мумиями
Археологи нашли в Подмосковье череп мамонта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017