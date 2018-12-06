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В ОБСЕ осудили запрет русского языка на Украине

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Фото: РИА Новости/Любовь Чиликова
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Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер заявил, что Украина должна остаться страной, в которой люди могут использовать не только украинский язык.

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«Хотя я уважаю цель украинских властей усилить роль украинского языка как государственного, но в то же время данная страна должна оставаться пространством для всех групп различных национальностей с разными языками, которыми они должны иметь право использовать», — сказал Заньер в интервью «РИА Новости»

Он также отметил, что необходимо проведение консультаций со всеми этническими группами на Украине, чтобы узнать их мнение на этот счет.

«Закон должен отражать обязательства, в рамках которых Украина пообещала соблюдать право меньшинств иметь доступ к их родному языку», — добавил он.

По словам Заньера, он будет продолжать настаивать на том, чтобы украинские власти удостоверились, что все вышеперечисленное было соблюдено.

В октябре парламент Украины принял в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование этого языка практически во всех сферах жизни. При этом в прошлом году в стране вступил в силу закон об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств.

В июне бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион призвала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему.

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